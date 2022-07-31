РФ направила ООН доказательства вины Киева в ударе по СИЗО в Еленовке

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Россия осудила попытки Киева переложить ответственность за обстрел изолятора на Москву.

Россия передала генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу данные, в которых присутствуют доказательства вины Украины в ударе по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы сообщили Генсеку ООН А. Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке», — сообщил дипломат.

В том числе он отметил, что российская сторона крайне не приветствует намерения Киева переложить ответственность за обстрел следственного изолятора на нашу страну. РФ просит организацию незамедлительно оценить инцидент.

«Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский Постпред на заседании СБ 29 июля). Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему», — написал Полянский в Telegram-канале.

Напомним, что жертвами атаки в СИЗО стало 50 человек. Останки 48 погибших извлечены из-под завалов, а двое умерли по дороге в больницу. Также 73 военнопленных получили тяжелые ранения. Ранее 5-tv.ru опубликовал список умерших при ударе ВСУ по изолятору.