Ефим Шифрин рассказал, какие вещи он не способен простить: «Нельзя переступить»

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Человек не должен копить в себе обиду, однако опускаться до мести очень низко, считает юморист.

Артист Ефим Шифрин поделился своим мнением о предательстве. По его мнению, человек способен прощать практически любые плохие поступки, в том числе и измену. Единственное, что по-настоящему неприемлемо для звезды, это издевательства над детьми и лишение жизни.

«Говорят, можно простить все, кроме физической измены. Эта та черта, которую нельзя переступить и пути людей расходятся. А я циник, я и это прощаю. Я готов простить все, кроме убийства и насилия над детьми», — рассказал комик.

Но с другой стороны, сам юморист не может простить предательство любимого человека. Он заявил, что в таких случаях действительно невозможно сохранять спокойствие, но лучше перебороть агрессию и устранить мысли о мести.

«Что значит простить? Делать вид, что я такой забывчивый и способен забыть причиненные мне страдания, я не могу. У меня хорошая актерская память. Попытаться ни мстить, ни злиться — это в силах человека», — рассказал он в эфире YouTube-шоу «Детский недетский вопрос».

Несмотря на свою юмористическую деятельность, артист любит рассуждать на философские темы. Иногда, его мысли даже напрягают поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ефим Шифрин напугал подписчиков мыслями о смерти.