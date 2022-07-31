Боксер Колесников рассказал, что помогло ему выиграть бой в финале Кубка России

Фото, видео: 5-tv.ru

Тяжелая победа над соперником не помогла склонить чашу весов на сторону команды «Ленинград».

Боксер Руслан Колесников после боя в финале Кубка России поделился с журналистами впечатлениями от поединка. Он отметил, что не думал о счете перед боем, а настраивался только на победу.

Единственное, в чем спортсмен четко отдавал себе отчет — первый раунд будет сложным.

«Планировал отдать первый раунд, а начиная со второго, понемногу прибавлять и забрать четвертый раунд», — уточнил боец.

Колесников признался, что бой был очень тяжелым и грязным.

«Но не ожидал, что будет настолько грязный бой, удары по затылку были, пару раз получил, если признаться, даже повело. Не ожидал», — поделился с журналистами боксер.

30 июня в подмосковном Серпухове прошло празднование 30-летия Федерации бокса России. Гости мероприятия наблюдали за сражением финалистов командного Кубка России — сборных из Центрального, Уральского федеральных округов и команд «Ленинград» и «Кама».

Как ранее писал 5-tv.ru, завершилось торжественное спортивное мероприятие концертом и праздничным салютом.