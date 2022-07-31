Горькая правда: в Германии признали, что не смогут жить без российского газа

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Представитель властей Германии признал горькую правду о зависимости страны от российского топлива.

Ситуация на рынке не позволит Германии отказаться от российского газа как минимум ближайшие пять лет, заявил в беседе с изданием Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять», — сообщил представитель немецких властей.

По словам Кречмера, только использование российского топлива позволит ФРГ осуществить поэтапный отказ от угля.

Политик добавил, что в Германии еще не до конца осознают последствия антироссийских санкций и повышения цен.

«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», — сделал громкое заявление Кречмер.

Он также отметил, что считает стратегию полного и одномоментного отказа от российского газа ошибочной.

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