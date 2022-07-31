Россия предложила ООН присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке

РФ пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Фото: 5-tv.ru

Ожидается, что международные специалисты смогут донести до других стран реальную картину произошедшего.

Россия приглашает присоединиться к расследованию удара ВСУ по пленным в Еленовке экспертов из ООН и Красного креста, сообщает Минобороны.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, удар по военнопленным был произведен РСЗО HIMARS, полученные от США. Стоит отметить, что Киев обещал использовать это вооружение только для обороны.

Жертвами атаки стало 50 человек. Останки 48 были извлечены из-под завалов, двое умерли по дороге в больницу. Тяжелые ранения получили 73 военнопленных.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Минобороны опубликовало списки погибших украинцев при ударе ВСУ по СИЗО