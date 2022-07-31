Сенатор Пушков призвал выслать из России норвежского дипломата за скандал в Мурманске

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Политик считает, что подобное поведение представителя дипведомства недопустимо.

На резонансный инцидент с участием, предположительно, консула Норвегии Элисабет Эллингсон, которая в мурманском отеле «Азимут» кричала о ненависти к русским, отреагировал сенатор Алексей Пушков.

«Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада», — написал сенатор.

Также Пушков озвучил и то, как нужно ответить на подобное поведение.

«Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», — заявил политик.

Напомним, в Мурманске женщина, похожая на скандинавского дипломата Элисабет Эллингсон, покрывала сотрудников отеля нецензурной бранью и кричала: «Я ненавижу русских!». На произошедшую ситуацию уже обратили внимание в российском МИД.

Ранее писал, как в МИД Норвегии отреагировали на поведение сотрудницы дипведомства в Мурманске.