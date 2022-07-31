«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами

Фото, видео: Минобороны РФ

Военные уверяют, что готовы с новыми силами броситься в бой с неприятелем.

Минобороны РФ показало видео с работой бойцов артиллерийских и инженерных подразделений второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в месте проведения специальной военной операции России. На видео видно, как четко по команде срабатывает артиллерийское вооружение.

Российской армии и бойцам ДНР в освобождении Донбасса от националистов помогают военнослужащие ЛНР. Как рассказал топогеодезист артиллерийской батареи второго армейского корпуса народной милиции ЛНР рядовой Анатолий Волков, слаженному мастерству бойцов даже аплодировала морская пехота, когда во время работ военные попали по цели со второго раза.

«Освободили Луганск, теперь надо освободить ДНР, помогаем нашим собратьям по службе. <…> Работали два дня назад с пехотой, пехота нам аплодировала, со второго выстрела по цели попали», — с гордостью отметил рядовой ЛНР Волков.

Другой участник спецоперации тоже поделился подробностями боев за освобождение Донбасса от киевского режима. Как объяснил заместитель командира отдельного танкового батальона второго корпуса Народной милиции ЛНР майор Михаил Понаморёв, российские военные совместно с луганскими бойцами успешно выполняют все боевые задачи и четко идут по намеченному плану. Он назвал это заслугой каждого военнослужащего.

«Была форсированная река. Успешно форсировали мы ее, заняли позиции и тем самым дали возможность основным силам Народной милиции ЛНР перейти на ту сторону и войти в активную фазу наступательную. Тем, чем мы больше всего гордимся на данный момент — это то, что выполняя все боевые задачи, мы все вернулись целыми. Это самое яркое, что может быть для нас», — сказал майор.

Он также отметил, что общее настроение военнослужащих на высшем уровне, сейчас солдаты восстанавливают свои «боевые колесницы», на которых поедут освобождать Донецк от вражеских националистов.

«Все душевно и морально отдохнули, и готовы с новыми силами двинуться дальше в бой», — заключил Понаморёв.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале специальной военной операции по возвращению мира на Донбасс. Российский лидер подчеркивал, что националисты ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому наша страна решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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