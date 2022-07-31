Чемпион Кубка Победы команда боксеров «Кама» получила солидный денежный приз

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Спортсмены, занявшие первое место в суперфинале Кубка Победы, получили приз в десять миллионов рублей.

В Серпухове наградили боксеров команды «Кама», занявших первое место в суперфинале Кубка Победы. Спортсмены получили сертификат на десять миллионов рублей.

В финале соревнований боксеры одержали победу над соперниками из «Ленинграда» со счетом 3-2. Бой проходил в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России.

За второе место призом стал сертификат в семь миллионов, а бронзовые призеры — команда «Москва» — выиграли 3 миллиона рублей.

Турнир проходил в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях. Каждый из пяти поединков шел три раунда по три минуты.

Награждение чередовалось с выступлениями российских звезд. Поклонников спорта и музыка радовали Ольга Серябкина, Аниса Муртаева, коллектив Filatov & Karas, дуэт Rauf & Faik и исполнитель SHAMAN. А завершилось музыкальное шоу шикарным салютом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто победил в Кубке России по боксу.