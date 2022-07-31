«Ненормальная»: Захарова прошлась по Пелоси и назвала ее поступки неадекватными

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Kleponis/CNP/Medi

Это странное путешествие, по мнению дипломата, сравнимо с потерявшимся атомным ледоколом.

Полет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азию неадекватный и сюрреалистичный. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — „полетами во сне и наяву“. Настолько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В том числе она сравнила это турне с атомным ледоколом, вынесенным на песчаный пляж. Спикер совершенно не отдает себе отчет в действиях и потеряла соединение с действительностью, по мнению пресс-секретаря российского МИДа.

«Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол „Белый дом“ давно вынесло на песчаные пляжи», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что недавно в американских СМИ появилась информация о намерении Пелоси посетить Тайвань в августе. В том числе отмечалось, что спикер собиралась еще в апреле туда поехать, но не смогла из-за коронавируса. Минобороны Китая, в свою очередь, заявили о жестком ответе в случае посещения Пелоси Тайвань без одобрения Пекина. Однако, как ранее писал 5-tv.ru, предупреждения КНР не останавливают ее.