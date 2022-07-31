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Предупреждения Китая не останавливают Пелоси перед вероятным визитом на Тайвань

Эмилия Малинина 234
Предупреждения Китая не останавливают Пелоси перед вероятным визитом на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

КНР обещает жесткий военный ответ в случае непослушания американского политика.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси все равно собирается совершить визит в Азию с возможной остановкой на Тайване, несмотря на строгие предостережения Китая. Как следует из публикации издания The Wall Street Journal, в момент ее посещения главных союзников Вашингтона, военно-морской флот КНР перебрасывает ударную группу авианосцев в сторону Южно-Китайского моря.

Издание CNBC также сообщило о китайских военных учениях около Тайваня, о которых государство объявило после предупреждения в адрес Пелоси с призывом отказаться от посещения острова.

Напомним, что в минобороны КНР заявили о жестком ответе, если Пелоси действительно посетит Тайвань без одобрения Пекина. Тогда официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй пообещал обеспечить провал «любых попыток внешнего вмешательства» и пресечь все способы «тайваньских сепаратистов отмежеваться от Китая».

В том числе Кэфэй отметил, что визит американского спикера палаты представителей очень негативно повлияет на отношения Пекина и Вашингтона. Правительство Китая намерено встать на защиту национального суверенитета своего государства. Стоит отметить, что в Белом доме серьезно обеспокоены вероятным ответом Китая из-за полета Пелоси на Тайвань.

Ранее 5-tv.ru опубликовал статью, где простыми словами описано, что происходит между Китаем, Тайванем, США и при чем тут Пелоси.

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