Празднование 30-летия Федерации бокса России завершилось шикарным салютом

Фото, видео: 5-tv.ru

Гостей праздника порадовали фееричным пиротехническим шоу.

Прямо во время выступления исполнителя SHAMAN небо над Серпуховом озарилось яркими огнями.

Во время исполнения композиции "Я русский" прогремел праздничный салют. Зрители даже на какое-то время отвлеклись от сцены и своего кумира: феерия красок поражала.

Именно пиротехническое шоу завершило концертную программу празднования 30-летия Федерации бокса России. Небо над городом раскрасилось разноцветными огнями.

Кроме салюта, как ранее писал 5-tv.ru, гостей мероприятия радовали и популярные музыкальные исполнители: Ольга Серябкина, Аниса Муртаева, коллектив Filatov & Karas, дуэт Rauf & Faik и исполнитель SHAMAN.

Зрители оценили шоу: фанаты подпевали любимым артистам — многие песни гости праздника знали наизусть.