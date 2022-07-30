Байден снова уходит на карантин: президент США все еще болен коронавирусом

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Американскому лидеру снова придется уйти на «удаленку».

Тест на коронавирус президента США Джо Байдена показал положительный результат, сообщает пресс-служба Белого дома. С 20 июля американский лидер снова возвращается на карантин и будет работать удаленно.

Предыдущий тест главы США был отрицательным и Байден прекратил соблюдать жесткие меры самоизоляции. Однако теперь после повторного положительного результата глава Штатов вернется к жестким ограничительным мерам.

Со сколькими людьми Байден успел проконтактировать, будучи больным, не уточняется.

Ранее сообщалось, что у Байдена были слабые симптомы коронавируса, а заразиться он умудрился, несмотря на пройденную вакцинацию.

Состояние президента США взволновало многих, поскольку заболевание может быть опасно в силу солидного возраста главы государства.

Тем не менее, по заявлениям Белого дома и лечащих врачей Байдена, успешное лечение помогло президенту справиться с симптомами коронавируса.

Как писал 5-tv.ru, препарат американской фармкомпании Pfizer, который используется для лечения президента США Джозефа Байдена, довольно эффективен, но только в первые два-три дня болезни.