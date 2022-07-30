Похоронили как кошку: американцы глумятся над могилой бывшей жены Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Starpix

Место погребения отличается от привычных могильных участков, выглядит скучным и непримечательным.

Фотография могилы бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа серьезно впечатлила пользователей сети. Еще в этом месяце ее дети и прежний муж похоронили Ивану Трамп на поле в Национальном гольф-клубе Дональда в Бедмистере, штат Нью-Джерси. Теперь же в интернете оказались кадры с места погребения.

Жители США назвали ее могилу безвкусной и скучной. Они отметили, что погребение полностью изолировано, ничем не украшено и сильно отличается от привычных могильных участков. В том числе на надгробии написаны только имя и фамилия, нет никаких надписей, которые обычно оставляют для мертвого в качестве памяти. Единственные декорации захоронения - это небольшой букет белых цветов и мраморная доска, которая лежит на земле.

Могила Иваны Трамп. Фото: Twitter / Hamish Mitchell

Такое крайне бедное захоронение бывшей жены экс-президента США и довольно богатого бизнесмена вызвало откровенное недоумение американцев, славящихся скромными кладбищами. Некоторые возмутились тем, какие "почести" оказали Иване Трам бывший муж и любящие дети.

«Ух ты! Они даже не удосужились найти хотя бы приличное место, чтобы похоронить ее. Я видел заброшенные фермы получше»;

«Это как хоронить домашнего питомца на лужайке перед домом. Так странно»;

«Моя соседка закопала свою кошку во дворе и воздала ей больше почестей», — отметили пользователи под постом американского журналиста в Twitter.

Также комментарии к посту журналиста наводнили фото и видео, на которых пользователи Twitter прифотошопили Трампа, который играет в гольф или танцует на могиле бывшей жены.

Могила Иваны Трамп. Фото: Twitter / Hamish Mitchell

Впрочем, некоторые подкованные пользователи сети обратили внимание на то, что в захоронении Иваны Трамп на поле для гольфа, которое принадлежит Дональду Трампу, есть очевидный умысел. По американским законам, поле для гольфа теперь по бумагам проходит еще и как кладбище, будет облагаться меньшими налогами, а еще его нельзя будет конфисковать, если против Трампа будет заведено дело, например, о банкротстве. Видимо, бывший американский президент действительно очень сильно любит гольф.

Напомним, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке на 74 году жизни. Позже выяснилось, что причиной ее смерти стал несчастный случай. Тогда ее травмированное тело нашли рядом с лестницей и, как определил судмедэксперт, она упала и получила несовместимые с жизнью травмы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли ее похороны.