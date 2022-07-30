На севере Москвы загорелся грузинский ресторан Manana
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / orehovo_borisovo.life
Известно, что на место пожара приехали машины скорой помощи, но о пострадавших пока не сообщается.
В столице на улице Генерала Белова произошло возгорание в ресторане Manana. Как отмечают очевидцы, пожар возник после громкого хлопка.
По сообщению МЧС, открытое горение возникло на крыше двухэтажного административного здания. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали горение, а в 21:24 ликвидировали возгорание.
Как стало известно 5-tv.ru, горение удалось остановить на площади 30 квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало, но на место происшествия прибыло пять машин скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru показал кадры изнутри московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек.
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