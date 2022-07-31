«Надеюсь, они меня любят»: Эдита Пьеха пожаловалась на одиночество

Фото: www.globallookpress.com / Valeriy Matusov

В молодости певица пожалела бездомную фанатку и поселила у себя. Они и теперь вместе, а вот внуки обделяют Эдиту Пьеху вниманием.

Российская певица Эдита Пьеха пожаловалась на внуков: дескать те ее совсем забыли и нечасто приезжают в гости. Пожаловалась на одиночество певица на шоу «Пусть говорят».

Уже 50 лет Пьеха живет вместе с одинокой помощницей Верой Зарайской. Ей хочется, чтобы ее навещали внуки, однако певица сомневается и задается вопросом: любят ли они вообще ее.

«Со мной вот уже 50 с чем-то лет Вера, которая когда-то была в детском доме. У нее мама была тяжело больная женщина и ее забрали. Я ее даже забрала сюда, в этот дом. Вера хороший человек, но она сирота. Она не избалованна лаской и мой верный паж. У нее мама умерла. Она полжизни в детском доме провела», — говорит певица.

После встречи с певицей в закулисье фанаты разошлись по своим номерам, а Вера осталась и призналась Пьехе, что она бездомная и собирается ночевать на вокзале. Молодая Эдита пожалела сироту.

«Она мне говорит: „А у меня нет номера. Я на вокзал“. Я ее забрала к себе в номер. Артистов балуют, три комнаты было у меня. Утром просыпаюсь: на столе завтрак, колготки концертные выстираны. Она как будто со мной всю жизнь. Сразу вошла в роль хозяйки. Я забрала ее с собой и, думаю, ей это не повредило», — вспоминает 84-летняя Эдита Станиславовна.

С того момента они неразлучны. А вот внуки не частые гости в доме певицы. Она пошутила, что не знает, любят ли ее они.

«Внуки заезжают редко, конечно. Когда в Питере бывают, и то не всегда. Дело в том, что у них другое воспитание. Если позвонят, я счастлива. У них же иные чувства ко мне. Я их люблю, это мои внуки. Надеюсь, они тоже меня любят. Не знаю, анкету не проводили», — говорит Пьеха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне 85-летия народной артистки СССР Эдиты Пьехи умерла ее помощница, которая долгие годы жила в доме певицы. Нину Чувашову Пьеха считала полноправным членом семьи.