Какая боль: «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0
ФК «Зенит» забил пять безответных мячей в ворота «Локомотива» в матче РПЛ
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin
«Железнодорожники» не смогли ничего противопоставить слаженной работе петербуржского клуба в нападении.
Футбольный клуб «Зенит» в очередном туре РПЛ разбил наголову московский «Локомотив». В домашнем матче «Зенит» фактически не оставил ни шанса противникам.
Питерский клуб знатно порадовал болельщиков: встреча закончилась со счетом 5:0.
Голы забили Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, а Иван Сергеев «занес» сразу два мяча в ворота «железнодорожников».
Эта победа с крупным счетом стала третьей за последние 14 месяцев из пяти встреч команд.
Также, согласно статистике, футболисты «Зенита» в шестнадцатый раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей.
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