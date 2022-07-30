«Нас не остановить»: союзные силы продвигаются в направлении Соледара в ЛНР

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС

Русский бойцы уверены, что у противника нет шансов, им остается только отступать или погибать.

Союзные силы продвигаются по траектории Северск — Соледар — Артемовск. Корреспондент RT Саргон Хадая снял сюжет на окраинах Соледара с бойцами артиллерии второго корпуса Луганской народной республики (ЛНР).

На кадрах видно, как из орудий ведется обстрел укреплений украинских войск на окраинах Солидара. Это позволит отрядам укрепить свои позиции, а затем, продвигаясь под прикрытием бронетехники и артиллерии, штурмовать город и очистить его от национально-экстремистских подразделений ВСУ и иностранных наемников. Отступая, ВСУ бросают на своих позициях оружие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за несколько дней в ДНР уничтожено четыре неприятельских опорных пункта и подбито более десятка единиц боевой техники ВСУ. Кроме того, совсем недавно стало известно, что Северная Македония передала Украине танки T-72. В сети стали появляться видеоролики с колонной грузовиков, на которые были погружены гусеничные машины. Местные журналисты, заинтересовавшись этими кадрами, обратились в оборонное ведомство страны с просьбой пояснить происходящее.