Непобежденный боксер Бетербиев: Желаю Федерации бокса России быть первой в мире

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

Сегодня ФБР отмечает 30-летний юбилей, который ознаменовался большими достижениями на мировой арене, доказав, что «Бокс объединяет!».

Быть номер один в мире пожелал Федерации бокса России (ФБР) непобежденный российский боксер Артур Бетербиев. Сегодня ФБР отмечает 30-летний юбилей, который ознаменовался большими достижениями на мировой арене, доказав, что «Бокс объединяет!».

«Федерация бокса России отмечает 30-летие! Это большая дата для большой федерации! Поздравляю всех, кого объединил бокс. Желаю, что Федерация бокса России была номер один в мире», — заявил спортсмен в поздравительном ролике, опубликованном на Yotube-канале ФБР.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze; YouTube / Russian Boxing Federation

К поздравлениям с юбилеем присоединились и другие спортсмены, среди которых российский боксер-профессионал Александр Поветкин, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира Денис Лебедев и другие. Они пожелали крепкого здоровья руководству ФБР, выполнения всех поставленных задач, а также ярких побед с первоклассными и сильными спортсменами.

«Будем дружны, едины и непобедимы», — подчеркнул легендарный боксер и тренер сборной России по боксу (2005-2008, 2013-2016) Александр Лебзяк.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, федерация была основана в 1992 году. И за прошедшие годы российские боксеры выиграли десять золотых медалей на Олимпийских играх, 27 наград высшего достоинства на чемпионатах мира у мужчин и 24 — у женщин.

Торжественное празднование юбилея ФБР прошло сегодня на подмосковном острове Русских в Срепухове. Ознаменовался он финалом двух крупных турниров, концертной программой со звездами шоу-бизнеса и праздничным салютом.