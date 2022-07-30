На подмосковном острове Русский отметили 30-летие Федерации бокса России

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Zillmann

В рамках празднования состоялись два финала крупных турниров с призовым фондом в каждом 20 миллионов рублей.

Федерация бокса России красочным спортивным мероприятием отметила 30-летие. Два финала крупных турниров фанаты смогли увидеть 30 июля в подмосковном Серпухове на острове Русский.

Финалистами командного Кубка России стали сборные из Центрального и Уральского федеральных округов. Кроме того на ринг вышли команды «Ленинград» и «Кама» в рамках финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы». Призовой фонд каждого из соревнований — 20 миллионов рублей.

Поддержать спортсменов во время боя приехали болельщики из 85 региональных федераций, а также более 50 звезд российского бокса, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и профессионалы.

Не обошлось и без звезд кино и шоу-бизнеса. Так, перед первым поединком зрителей порадовали выступлением актеры Яна Кощкина и Сергей Бурунов. Позднее с праздником поздравили Ольга Серябкина, Rauf & Faik, Filatov & Karas.

В конце по традиции, как и положено на юбилее, небо украсило грандиозное пиротехническое шоу.

Федерация бокса России была основана в 1992 году. За прошедшие 30 лет наши боксеры выиграли 10 золотых медалей Олимпийских игр, 27 наград высшей пробы на чемпионатах мира у мужчин и 24 - у женщин. Причем два женских (2005, 2019 гг.) и один мужской (2019 г.) чемпионата мира прошли в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что российские спортсмены сохранили и преумножили традиции советского бокса.