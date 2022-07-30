Беременной спортсменке Рагозиной повезло в любви только в 45 лет

Беременная спортсменка Рагозина рассказала о встрече с любимым мужчиной только в 45 лет

Фото: Instagram* / ragozinanat

Чемпионка мира по боксу призвала женщин не бояться рожать в зрелом возрасте.

Любви все возрасты покорны. С этим утверждением вряд ли паспорт Наталья Рогозина, чемпионка мира по боксу. Накануне она призналась, что мужчину своей мечты встретила только в 45 лет. И произошло чудо — молодость вернулась. Сказанное спортсменка подкрепила фотоколлажем, где она 12 лет назад и сейчас. Разница — не значительная: блондинка по-прежнему на зависть красива.

«В 33 года боксировала на ринге и не получалось родить, так как многое зависело от мужчины, да и времени особо не было! В 45 лет я встретила мужчину своей жизни, забеременела и молодость вернулась!» — разоткровенничалась Наталья на своей странице в Instagram*.

Именитая спортсменка также обратилась к женщинам, которые боятся рожать в зрелом возрасте. Наталья посоветовала отбросить плохие мысли и заняться собой.

«Знаю, многие боятся в этом возрасте рожать и у каждого уникальная генетика! Но если вы будете сидеть дома и думать о плохом, то все будет плохо! Займитесь собой! Любите себя! <…> Все, что требуется — начать активно действовать», — посоветовала чемпионка.

Фолловеры засыпали спортсменку лайками и поблагодарили ее за совет и оптимизм, которым она заряжает окружающих. Подписчики знают — кому-кому, а Наталье можно верить. Чемпионки слова на ветер не бросают.

«Как верно, Натусь, сказано. Главное любовь к себе, и не слушать никого. Мамой можно стать в любом возрасте»;

«Наташа, спасибо за мотивацию и позитив! Это так нужно сейчас всем»;

«Наташа, блин, совсем не изменилась», — написали поклонники.

Беременная Наталья Рогозина, чемпионка мира по боксу, уверена, что в 45 жизнь только начинается. Фото: Instagram* / ragozinanat

Наталья Рагозина — двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, двукратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России по боксу среди любителей. Также –она дважды становилась чемпионкой мира и чемпионкой Азии по кикбоксингу. В России в этой дисциплине она завоевывала статус чемпионки аж пять раз. Также за плечами спортсменки и другие многочисленные награды. В спортивной среде Наталья получила прозвище «Кувалда».

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