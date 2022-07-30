Самолет Нэнси Пелоси сел в аэропорту Гонолулу

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Ранее сообщалось, что Пелоси вылетела якобы в Юго-Восточную Азию.

Борт Военно-воздушных сил Америки Boeing C-40С со спикером палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолугу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

За передвижением воздушного судна Пелоси следили более 61 тысячи человек. Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд. Ранее сообщалось, что Пелоси вылетела якобы в Юго-Восточную Азию. Но конечная точка обозначена не была. Полетит ли спикер дальше, неизвестно. Однако в Китае пригрозили Вашингтону военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визит Ненси Пелоси в Тайвань может окончательно рассорить Китай и США.