Всему виной стресс: Людмила Поргина похудела на 20 килограммов

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Последние несколько лет актриса воюет с руководителем «Ленкома» Варшавером, обвиняя его в ущемлении ее таланта.

После смерти в 2019-м легендарного режиссера Марка Захарова в «Ленкоме» началась череда конфликтов. Так, Людмила Поргина из-за недопонимания и ущемлений ее новым руководителем Марком Варшавером, якобы похудела за последнее время на 20 килограммов, сообщает StarHit.

В последние месяцы актриса то и дело жалуется на существенное ухудшение здоровья. В начале лета ей пришлось лечь на операционный стол и удалить доброкачественную опухоль. А после она уехала восстанавливаться в Болгарию. Там у нее возле моря есть дача. Однако даже находясь в разных странах, она и Варшавер умудряются поливать друг друга грязью. Актриса не раз заявляла — она недовольна зарплатой и тем, что ей приходится выходить на сцену только в массовке.

«Она постоянно отдыхает. Сколько ее помню. Только от чего — непонятно. Хотел бы задать ей этот вопрос. Но я стараюсь с ней не встречаться. Она устает от телевидения, где ярко выступает и поучает жизни коллег», — язвит директор «Ленкома» в адрес Поргиной.

Из-за ссор Поргина тает на глазах. Она потеряла уже 20 килограммов. Но отступать в войне с Варшавером не намерена. Как только она вернется в Россию, она планирует приступить к работе в театре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают актеры театра «Ленком» о Марке Варшавере.