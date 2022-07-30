США обостряет отношения визитом Пелоси в Тайвань: вплоть до пуска ракет

Визит Пелоси в Тайвань может военным образом обострить ситуацию в регионе

Фото, видео: www.globallookpress.com / www.imago-images.de; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Пекин серьезно обеспокоен визитом американского спикера на остров, за этими возмущениями последовали угрозы, в том числе и военного ответа Штатам.

Визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в Тайвань обернется обострением отношений острова с КНР, считает заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев. Таким мнением спикер поделился с 5-tv.ru в интервью.

Говорят, что визит Пелоси на остров обернется катострофическими последствиями как и для двусторонних отношений Китая и США, а также для безопасности всего Азиатского-Тихоокеанского региона.

«Думаю, что он точно создаст кризисный момент в китайско-американских отношениях, обострив и так уже достаточно напряженные отношения вокруг Тайваньского пролива. Не исключены какие-нибудь демонстративные акты со стороны той или иной стороны, типа пусков ракет или облетов самолетов. Все это может серьезным образом ситуацию обострить», — сказал он.

В субботу 30 июля появилась информация о том, что из США вылетело судно Военно-воздушных сил Америки в сторону Тихого океана. Предположительно на борту находится и Нэнси Пелоси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что информация о возможном визите американского спикера на Тайвань вызвала резкое возмущение у Пекина. Недавно КНР повысила сосредочение военных силы на Тайваньском проливе.