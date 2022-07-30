Актриса Любовь Тихомирова получает от экс-мужа на содержание дочки 5200 рублей

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Звезда кино и сериалов уверена, бывший возлюбленный Ласло Долински намеренно занижает зарплату, чтобы каждый месяц присылать минимальную сумму на содержание наследницы Любавы.

Любовь Тихомирова призналась, сколько отец ее дочери Любавы Ласло Долински платит алиментов. В 2019-м, спустя шесть лет брака, актриса развелась с музыкальным руководителем Театра Стаса Намина. Как выяснилось, мужчина специально занижает свой уровень дохода, чтобы меньше платить на содержание наследницы.

«Ситуация такова: от отца ребенка в месяц я получаю официально от судебных приставов 5200 рублей… На самом деле, у него, конечно же, совсем другая зарплата», — заявила Тихомирова в интервью «ТН звезды».

Любовь Тихомирова с дочкой Любавой. Instagram* / tiho.lubov

Сейчас актриса через судебные разбирательства пытается добиться того, чтобы экс-муж платил хотя 30 тысяч рублей. Но достичь желаемого пока не получается. При этом Долински не только мало платит алиментов, но и редко общается с дочкой, практически не принимает никакого участие в ее воспитании.

«К сожалению, даже не воскресный, а как бы месячный. Ну, участвует постольку-поскольку. Он занят своими амбициями, работой, все пытается искать какие-то умыслы в том, что происходит, вместо того чтобы заниматься ребенком», — объяснила знаменитость.

Тихомирова надеется, что в скором времени ситуация изменится и в плане взаимоотношений отца с дочкой и в личной жизни актрисы. Она мечтает о втором ребенке и не теряет надежды встретить достойного человека, на которого она могла бы положиться и родила еще одного малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у Виталия Гогунского и экс-жены решился вопрос по алиментам на дочь.

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