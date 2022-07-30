Захарова обвинила закатившую скандал в отеле консула Норвегии в национализме

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МИД РФ вопиющий случай проявления ненависти к россиянам не оставит и готовит ответную меру на возмутительное поведение норвежского дипломата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент, произошедший в мурманском отеле несколько часов назад. Предположительно, норвежский консул Элисабет Эллингсен возмутилась сервису в гостинице. Подойдя к рецепции и обращаясь к сотрудникам отеля, она заявила о ненависти русских. В грубой форме и приказном тоне женщина требовала дать ей ключ от номера и утверждала — она из Скандинавии, а потому «привыкла к чистым номерам».

Как отметила Захарова, сотрудница консульства Норвегии не сдерживала себя, показав всю свою злобу.

«В настоящий момент в МИД РФ прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — заявила Захарова в своем Telegram-канале.

К слову, в последние месяцы участились случаи русофобии. Так, в Финляндии недавно местный житель выгнал из кафе пожилую русскоязычную женщину, при этом угрожал ей расправой. Жертвой русофобии становятся не только люди, но и монументы. В Хельсинки в ближайшее время снесут памятник мира, который создала советский скульптор.

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