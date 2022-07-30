У автомобилистов могут изымать машины в рамках уголовных дел

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Лишиться железного коня можно как за крупные, так и за мелкие правонарушения. Имеется целый перечень таковых.

У автомобилистов могут забирать машины в рамках уголовных дел. Об этом рассказал юрист Анатолий Миронов. По его словам, большинство случаев предусматривает, что у владельца авто будет на руках следственный протокол. Но при этом хозяин транспортного средства некоторое время может не знать, где оно находится.

Миронов подчеркивает, что это не единственная причина, по которой может произойти изъятие. К примеру, если сотруднику полиции необходимо преследовать преступника, и у него нет машины, он должен указать свои служебные данные, а также фамилию, место и время возврата машины.

«Особенностью такого изъятия является то, что у собственника может не оказаться протоколов, подтверждающих передачу транспортного средства сотруднику правоохранительных органов. Лишь после возвращения ему машины он получит соответствующую справку», — говорит собеседник агентству «Прайм».

Распространенным случаем является изъятие за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отсутствие прав. В перечень также входят административные нарушения. В частности, речь идет о большом количестве штрафов за неправильную парковку.

Помимо всего прочего, забрать авто могут за неоплату ЖКХ, кредитов, алиментов, включая пени к ним. В таких ситуациях должник знает как причину проблемы, так и способ ее решения. Железного коня можно также лишиться в рамках так называемой реквизиции, когда машина изымается для устранения чрезвычайных ситуаций, однако это происходит реже. Подчеркивается, что собственнику должны выплатить компенсацию, но ее размер определяется соответствующим органом, который произвел изъятие.

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