Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Представитель МИДа указала на двуличие украинского президента, снимающегося для глянца и одновременно убивающего собственных военных американскими ракетами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале описала, какой будет следующая обложка украинского президента Владимира Зеленского и его супруги Елены для западного глянца.

Захарова неслучайно решила «обсудить» пиар-ходы четы Зеленских. Причиной стало убийство Киевом своих же военнопленных с помощью американского вооружения.

«Следующий выпуск Vogue будет посвящен тому, как возглавляемый Зеленским режим убил своих бойцов, которые находились в плену в ДНР. Супруга Лена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнет блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен, чтобы они не портили им „паблисити“ своими признаниями. А Зеленский попросит деньги на новые ракеты, ну или сами ракеты, если денег не дадут», — так ответила Мария Захарова на двуличие украинского президента, устраивающего гламурные съемки на фоне зверских убийств своих же «героев».

Правда, дипломат потом предположила, что для журнала Vogue эта идея может оказаться перебором, поэтому переадресовала все в редакцию Playboy.

«Небинарную личность они на обложке уже публиковали. Пора браться за настоящих извращенцев», — резюмировала Захарова.

В ночь на 29 июля ВСУ нанесли удар по СИЗО в Донецкой народной республике, где находились украинские военнопленные. Обстрел по изолятору была нанесен с помощью реактивной системы залпового огня HIMERS, американского производства. В результате удара погибли более полсотни украинцев, около 80 ранены. Этот удар Киев произвел умышленно, так как военные в СИЗО начали рассказывать правду о подпольных махинациях ВСУ и о том, что на самом деле происходит в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США Владимира Зеленского застыдили и поставили на место после заявлений о «проблемных американцах».