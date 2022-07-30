Пеке выдвинул Шакире условия переезда детей: €400 тысяч и пять перелетов в США

Футболист Пеке запросил у Шакиры €400 тысяч и пять перелетов в США для переезда детей

Фото: Instagram* / shakira / gorkagurdi

Согласится ли на них певица, которая пытается прийти в себя после измены бывшего?

Бывший певицы Шакиры, защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике, согласился отпустить детей жить в США. Но выдвинул при этом условия: Шакира должна ему заплатить 400 тысяч евро и пять ежегодных перелетов из Испании в США и обратно первым классом. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Пока неизвестно, согласна ли на такое предложение Шакира. Но в текущей ситуации ей только этого не хватало. Ведь артистке, уклонявшейся от налогов в Испании, грозит восемь лет тюрьмы и штраф в 23 миллиона евро. Причем вряд ли колумбийской певице удастся избежать ответственности, хоть она и настаивает на своей невиновности — якобы в Испанию приезжала в качестве гостя и налоговым резидентом не была. Последнее слово в этом споре останется за судом, а пока нужно решить разногласия с бывшим.

Возможно, что пара и придет к обоюдному решению. На это указывает и то, что оба стараются не выносит сор из избы. Более того, по информации издания, накануне Пике отправил Шакире дружественное сообщение. В нем он пожелал колумбийской певице всего наилучшего. А приоритетом для обоих назвал счастье и благополучие детей.

Футболист в свою очередь старается жить, не обращая внимание на осуждение общественности. Так, в минувшие выходные во время матча против мадридского «Реала», публика, присутствовавшая на стадионе в Лас-Вегасе, постоянно свистела в адрес футболиста.

«Очевидно, что латиноамериканские зрители больше любят Шакиру, чем центрального защитника каталонцев», — отмечает издание.

Отношения певицы Шакиры и футболиста Жерар Пике продлились 12 лет. Официально брак пара так и не зарегистрировала, но в нем у влюбленных родились двое детей, Милан и Саша. Однако и это обстоятельство не помогло сохранить союз. В начале июня знаменитости объявили о разрыве, причиной которого, предположительно, стала измена Пике. Спортсмен изменил певице с женщиной, которая оказалась матерью 17-летнего одноклубника Гави.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменял Шакире, и хочет вернуться к певице.