Татьяна Васильева о разводе сына: «Мне надо было спасать его»

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Актриса признавалась — в детстве она чересчур опекала сына. Благодаря доверительным отношениям, именно знаменитость первая узнала и о скором пополнении в семье наследника, и об измене невестки.

Татьяна Васильева рассказала, как ее сын Филипп переживал развод с актрисой Анастасией Бегуновой. В 2015 году поговаривали — брак наследника рухнул по причине измены жены.

Васильева с детства чрезмерно опекала сына. И признавалась — у Филиппа в основном были женщины старше его. Они его боготворили. Но внезапно на горизонте появилась Бегунова, ровесница и партнерша сына. Их роман развивался стремительно, и вскоре любимая забеременела. Бегунова родила сначала сына Ивана, потом Григория. Но брак оказался недолгим. В 2015-м семья рухнула.

«Слухи дошли до меня. Долгое время я знала об этом одна. Сын узнал благодаря мне. Ему было очень тяжело. Мне надо было спасать его. Он был в депрессии, это был удар. Наша семья для Бегуновой оказалась лишь трамплином, чтобы подняться выше. Но она не рассчитала свои силы», — призналась в одной из передач на «Россия-1» Васильева.

Филипп Васильев в роли доктора в санатории. Кадр из сериала «Земский доктор. Возвращение»

Семейные распри публика обсуждала еще несколько лет. Но в 2016 году Филипп женился на Марии Болонкиной, которая была беременна. Вскоре у них родилась дочка Мирра. А Бегунова уехала и обосновалась в Германии с новой семьей, откуда периодически раздает нелицеприятные интервью о бывшей свекрови и муже.

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