Светлана Малькова рассказала об источниках своих доходов в США

Фото: Instagram* / svetamalkova

Женщина живет в новой стране на полную катушку. И это только начало.

Многодетная мама Светлана Малькова рассказала, на какие деньги живет в США. Туда она перебралась из Словении четыре месяца назад и ни о чем не жалеет. В новой стране женщина начала жизнь с чистого листа.

Как известно, ей пришлось пережить немало трудностей — бывший муж Роман ушел к актрисе Анастасии Макеевой, оставив семью без средств к существованию. Более того, мужчина вместе со своей знаменитой супругой то и дело кидают оскорбления в адрес женщины. Но Светлана не сдается.

Обосновавшись в Америке, она, по ее словам, наконец ощутила спокойствие и уверенность в своих силах. Судя по всему, жизнь женщины и ее детей бьет ключом — то они в горах, то на озере, то ультрасовременном кинотеатре. Подписчики задаются вопросом: откуда деньги на красивую жизнь? Светлане такие вопросы не нравятся, но разъяснить ситуацию она все-таки решила.

«Я даже еще не начала путешествовать. Поэтому всем любопытным совет: научитесь не задавать бестактные вопросы. Если думаете, что я живу на донаты — думайте. Но не забывайте, мой бывший — бизнесмен. Спонсирует», — написала Малькова в своем Telegram-канале.

Подписчики сошлись во мнении, что Светлана иронизирует — о какой помощи со стороны новоиспеченного мужа Макеевой может идти речь? Ушел и забыл. Светлана же, по мнению фолловеров, молодец — зарабатывает, а как — не дело посторонних.

«А вообще, почему Светлана должна всему миру, а точнее макаке и ее прихвостням отчитываться о своих доходах и расходах? Они вообще кто?»;

«Опять со дна постучали завистливые неудачники?»;

«Достойный ответ, вы еще даже не начинали путешествовать. Это только разминка перед великим будущем», — поддержали ее поклонники.

Как известно, Светлана Малькова была замужем за Романом Мальковым 17 лет. В этом браке у пары родилось трое детей. Но отношения супругов распались после того, как мужчина завел отношения на стороне с актрисой Анастасией Макеевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывший муж Анастасии Макеевой подал на нее в суд.

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