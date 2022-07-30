Украина наказала главу МИД Бельгии Аджу Лябиб за визит в Крым

Фото: www.globallookpress.com / Hatim Kaghat

Когда Лябиб работала журналисткой, то по факту назвала Крым территорией России.

Украина отказалась впускать на свою территорию новую главу МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за ее поездки в Крым. Об этом написало издание «Европейская правда».

Автор статьи Сергей Сидоренко напомнил, что в 2021-м году Аджи Лябиб посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. Тогда она была не руководителем министерства, а обычным корреспондентом. По возвращении домой, крымскую поездку Лябиб вспоминала как «визит в Россию», а на прямой вопрос о принадлежности Крыма предпочла ответить молчанием.

Как считает Сергей Сидоренко глава бельгийского МИДа «должна извиниться перед Киевом» и заплатить штраф. Кроме того, обозреватель подчеркнул, что Лябиб следует запретить въезд на Украину на три года.

В пресс-службе МИД Бельгии такое обвинение посчитали нелогичным, так как поездка произошла задолго до назначения госпожи Лябиб на должность министра.

«Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев», — сказал представитель ведомства Воутер Пулс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа заявила об отказе поддержки Украины при сокращении потребления газа.