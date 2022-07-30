Некоторые фрукты и мясо: какие продукты убивают почки
Соль и красное мясо могут нанести серьезный удар по почкам
Фото: www.globallookpress.com / Craig Lovell
Как оказалось, в некоторых «псевдо-полезных» продуктах питания содержатся вещества, вредящие почкам.
Почки — орган, играющий важнейшую роль в функционировании организма. Однако некоторые продукты могут нанести ощутимый удар по этому органу и вызвать тяжелые последствия для всей системы. Издание En Son Haber рассказало, каких продуктов нужно избегать в своем рационе, чтобы сохранить здоровье почек.
Соль
В первую очередь, необходимо следить за потреблением соли. Многие привыкли обильно солить любые блюда — от супа до яичницы, но врачи предупреждают — это буквально убивает почки. В особенности большое количество соли содержится в консервах, пицце-полуфабрикате и колбасах.
Красное мясо
Несмотря на наличие в красном мясе множества полезных веществ (магний, калий, железо), этот продукт также вредит почкам. Дело в том, что животные белки медленно и плохо усваиваются в организме, создавая чрезмерную нагрузку на орган.
Молоко
Тот же эффект, что и мясо, имеет свежее коровье молоко. Вся «проблема» — в большом содержании фосфора, который затрудняет работу почек.
Апельсины
Если вы хотите уберечь свои почки и продлить их здоровье — не стоит злоупотреблять апельсинами. Особенно вредит свежевыжатый апельсиновый сок — в нем содержится много калия, а он бывает опасен для организма. Таким же образом могут навредить и бананы.
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