Мэр Днепра разозлился на Зеленского из-за намерения узурпировать власть

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

По мнению Бориса Филатова, киевский режим может использовать сложившуюся ситуацию для создания автократии.

Мэр Днепра Борис Филатов обрушился с критикой на украинского президента Владимира Зеленского. Причиной стала информация о том, что последний хотел лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.

Филатов отреагировал на слухи молниеносно и в беседе с изданием Politico выразил надежду, что произошла ошибка.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — цитирует издание слова мэра.

Кроме того, глава Днепра отметил, что ситуация на Украине не дает Зеленскому «права на узурпацию власти», а также напомнил, как Киев игнорировал предупреждения западных партнеров о начале специальной военной операции.

«Нам сказали, что мы будем жарить шашлыки в мае», — сказал глава Днепра.

22 июля Геннадий Корбан был остановлен на границе Польши и Украины. У главы обороны отобрали паспорт, не пустили в страну и объяснили, что его гражданство было остановлено «тайным» указом президента Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ.

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