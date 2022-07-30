Звезды «Дома-2» Валерий и Анна Блюменкранц сообщили об эмиграции в Баку

Фото: Instagram* / anna_blumenkranz

Решение пары шокировало поклонников, ведь совсем недавно Блюменкранцы покупали в России квартиру «на вырост» годовалому сыну.

Экс-участники «Дома-2» Валерий и Анна Блюменкранц совсем недавно отправились в Баку. Пара отлично провела время в поездке и делилась впечатлениями и романтичными фотографиями. Судя по всему, город настолько очаровал Валерия и Анну, что те решили остаться в нем навсегда.

В своем личном блоге Анна поделилась с подписчиками неожиданной новостью об эмиграции.

«Мы улетаем жить в Баку. Сейчас выбираем жилье и готовимся к переезду», — написала она.

Поклонников пары шокировала эта информация, так как совсем недавно экс-звезды приобрели недвижимость в Санкт-Петербурге и переехали в новое гнездышко, гордо называя себя «петербуржцами».

«Мы — петербуржцы! Благодаря стараниям и четко сформулированным целям наша семейная мечта сбылась. Мы безумно счастливы, что этот Новый год встретим в собственной квартире. Следующая цель уже поставлена», — восклицал тогда Валерий.

Но и это не единственная крупная покупка пары. В прошлом году Валерий и Анна приобрели в том же Санкт-Петербурге квартиру «на вырост для своего годовалого сына Давида. Судя по всему, с переездом в Баку жилища будут какое-то время пустовать.

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