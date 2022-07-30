Не Брутян: Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным

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По признанию самой актрисы, она могла бы просто высказаться по этому поводу, но решила спеть.

Актриса Мирослава Карпович намекнула, что причиной ее расставания с коллегой по цеху Павлом Прилучным стала вовсе не другая женщина, а кризис в отношениях.

Еще недавно все обсуждали, есть ли роман между актером Павлом Прилучным и звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Пара вместе отдыхала, теледива даже смогла найти общий язык с детьми артиста.

Однако в мае этого года Прилучный женился. Его избранницей стала звезда сериала «В клетке» 26-летняя Зепюр Брутян. Артист закрутил с ней роман на съемочной площадке.

Карпович не комментировала происходящее, но теперь вышел клип с ее участием на композицию «Кто мы друг другу?», спетую дуэтом вместе с исполнителем LYNX. Сюжет видео довольно прост — сначала герои счастливы, а затем у них происходит разлад, который сопровождается ссорами и драками.

«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», — пояснила Карпович.

По мнению фанатов, она таким образом обозначила настоящую причину расставания со звездой «Закрытой школы» - это не другая женщина, а кризис в отношениях.

До этого Павел Прилучный был в браке с актрисой латвийского происхождения Агатой Муцениеце. У них родился сын Тимофей и дочь Мия. В феврале 2020 года звезды объявили о разводе, а в июне бракоразводный процесс был завершен. Прилучный позже заявлял о проблемах с сердцем из-за развода с Агатой. В частности, у него случился сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мирослава Карпович расплакалась из-за предательства возлюбленного.