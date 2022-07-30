Сергей Лазарев заявил о периоде нестабильности в шоу-бизнесе

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Знаменитости вынуждены терпеть вечные изменения и аккуратно планировать мероприятия, считает певец.

Певец Сергей Лазорев рассказал о возникших проблемах у представителей российского шоу-бизнеса в последние годыы. Постоянная отмена концертов из-за пандемии не обходится без последствий. Сам вокалист тоже пострадал от неопределенности расписания.

Несмотря на сложности, артист все равно старается радовать публику творчеством. Некоторые поклонники предполагали, что певец поддался антироссийскому настроению в Европе и тоже уехал из России, вслед за сбежавшими коллегами по цеху. Однако опасения фанатов не подтвердились, и Лазарев намерен вновь выступать с начала осени этого года.

«В последнее пару лет мир шоу-бизнеса был в подвешенном состоянии, как и другие отрасли. Два года пандемии и ограничений поставили концертную деятельность на паузу. Отмены и переносы концертов стали почти нормой. <…> Я был вынужден перенести премьеру своего нового концертного шоу с весны на осень», — приводит слова исполнителя «Федерал Пресс».

В том числе он отметил, что после концертного шоу планирует большой тур по всей России. Хотя этот год оказался тяжелым для вокалиста. По его словам, неизвестно, чего ожидать в дальнейшем, но нынешнее время стало этапом грандиозных изменений в шоу-бизнесе.

«Пока рано подводить итоги всего года. Поговорим об этом в декабре. Но уже понятно, что это год больших перемен», — подчеркнул он.

Артист регулярно показывает свою деятельность в нашей стране. Еще в июле он выпустил новый клип, а перед этим анонсировал небольшой спойлер предстоящего трека. Тогда певец выложил фотографию с полуголой девицей, которую закутал в одеяло. Как писало издание dni.ru, поклонники не оценили кадр из-за гримасы отвращения на лице исполнителя в кадре. Подписчики отметили, что его будто «тошнит» от партнерши.

Однако странная фотография не стала поводом для негатива к Лазареву. Фанаты очень воодушевились его участием в благотворительном концерте «Русского радио» для детей из Донбасса. 5-tv.ru рассказывал, как исполнитель готовился к волнительной встрече с беженцами из ЛДНР.