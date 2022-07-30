Опубликовано видео с запутавшимся в неводе краснокнижным китом в Охотском море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lyu Tianran; 5-tv.ru

Крупное морское животное уже пытались спасти минувшим днем, однако оно не подпустило к себе людей.

Краснокнижный кит запутался в неводе в Охотском море. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлено морское животное.

Спасать его отправилась специальная команда, представители которой запечатлены на кадрах. Также на них можно увидеть намотавшего на себя сети и отплывшего недалеко от берега кита.

Эта спасательная экспедиция уже вторая — в первый раз морское животное не подпустило к себе людей. Подробности об операции 5-tv.ru рассказал Григорий Цидулко, руководитель проекта по изучению охотоморских гренландских китов.

«К сожалению, побережье Дальнего Востока огромно. А таких команд всего несколько. Мы здесь находимся и имеем некоторый опыт, понимание и представление о работе с китами и в том, как такие спасения нужно проводить. Поэтому мы сейчас, пока у нас непогода, пытаемся собраться с силами, разработать какие-то инструменты, которые нам бы помогли этому киту помочь», — рассказал Григорий Цидулко до начала экспедиции.

По его словам, в мире накоплен достаточно большой опыт спасения больших китов, однако занимается этим всего несколько команд. Дело в том, что эта работа требует специальных навыков.

«У нас в России есть такая команда на Сахалине. Это волонтерский проект „Друзья океана“. Это люди, которые сами самоорганизовались вот в такую команду спасения китов и прошли несколько тренингов у специалистов Международной китобойной комиссии. Их обучили, как это все делать правильно», — добавил Григорий Цидулко.

Зоозащитники подчеркивают, что гибель даже одного представителя охотоморского гренландского кита может серьезно угрожать выживанию всей популяции, которая насчитывает около 300-400 особей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оказавшегося на мели детеныша косатки спасли в Магаданской области.