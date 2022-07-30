Разработан законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков

Увеличение материальной поддержки старшего поколения приведет к восстановлению социальной справедливости, считают народные избранники.

В Госдуме намереваются рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии. Заседание пройдет осенью этого года, пишут «Известия»,

Предложенное нововведение предполагает выплаты сразу двух пенсий в декабре и двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для россиян, достигших 70 лет. Как заявили авторы законопроекта, подобные меры необходимы для повышения качества жизни пенсионеров.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — приводят слова авторов инициативы «Известия».

Создатели инициативы пояснили, что 13-я пенсия приведет к восстановлению социальной справедливости по отношению к тем россиянам, которые работали для развития и процветания страны на протяжении всей жизни. Дополнительная страховая пенсия повысит уровень благополучия пожилых людей, ведь именно пенсионеры сейчас являются наименее социально защищенной категорией населения. Однако это не единственное основание для принятия законопроекта.

«Сегодня это важно еще и как мера дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг. Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий», — заявил глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство намерено выделить десять миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам.