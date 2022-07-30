Казнь свидетелей: Киев разочаровал бойцов ВСУ убийством своих «героев» в СИЗО

Фото, видео: Белозерцев Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

В результате обстрела колонии в ДНР из американских установок НIМАRS погибли 53 человека. Физически их уничтожить руководству Украины пришлось из-за рассказов о военных преступлениях.

53 человека погибли и еще 75 получили тяжелейшие ранения в результате удара по колонии в Еленовке под Донецком. Как стало известно, ВСУ вели обстрел из реактивных установок HIMARS.

Нет никаких сомнений, что таким образом боевики устраняли свидетелей — именно там содержались пленные «азовцы»*, сложившие оружие в Мариуполе. Каких признаний своих бывших соратников испугались неонацисты? Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин работает на месте жестокой казни.

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Разбитые, закоптившиеся от огня стены, тела украинских военных среди двухъярусных кроватей — удар со стороны ВСУ случился глубокой ночью — в два часа, когда пленные спали. Большинство даже понять не успели, что произошло — погибли на месте. Всего 53 человека. Еще 70 ранены. Завалы тушили и разбирали до самого утра.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования „Азов“, нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Время удара было выбрано специально. Задача, которую ставил киевский режим своей артиллерии, — уничтожить всех. Предположительно, били ракетами РСЗО HIMARS. Целью выбрали помещения, в которых располагались боевики бандформирования «Азов».

Обстрел произошел буквально на следующий день после публикации интервью одного из бойцов подразделения, в котором он признался в преступлениях: в расстреле машины с мирными жителями. И не просто признался, объяснил мотивы — приказ расстрелять поступил из Киева, чтобы таким образом настроить негативно настроить мирное население.

«Именно на этом месте содержания настаивала именно Украина. Соответственно, все координаты у них были. Было два прямых попадания в барак. Я считаю, что это все было целенаправленно. Украина намеренно уничтожает все последствия своих военных преступлений на территории Донбасса», — сообщила Дария Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР.

Ситуация выглядит особенно цинично еще и потому, что Киев во время процедуры плена громко называл погибших боевиков «Азова» героями, которые выполнили приказ, держались и вскоре будут обменяны. Но, видимо, теперь обстоятельства резко изменились, и своих «героев» власти Украины готовы уничтожать. Вот так — в кроватях, глубокой ночью, пока те спят и, возможно, на что-то надеются.

«Я бы хотел отметить, что украинские власти пошли даже на использование данного типа вооружения, которых у них очень мало, чтобы заткнуть рот тем военным, которые начинали рассказывать правду о происходящем в Донбассе», — рассказал Эдуард Басурин, пресс-секретарь военного командования ДНР.

Часть пострадавших пленных сейчас направили в больницы Донецка. Им оказывают помощь. Возможно, эта ситуация с атакой властей Украины на подразделения пленных «азовцев» на территории колонии позволит другим бойцам этого государства взглянуть на ситуацию иначе.

Украина еще раз показала отношение к своим солдатам. Если ВСУ так поступают со своими так называемыми «героями», вероятно до рядовых бойцов, которые сейчас находятся в окопах, и вовсе нет никакого дела.

* — запрещено в РФ.