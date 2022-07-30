Звезда «Дома-2» Гусев рассказал об общении с экс-женами Романец и Феофилактовой

Фото: Instagram* / antongusev89

Сейчас у знаменитого телестроителя любви новая пассия. Однако он продолжает держаться за прошлое.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев рассказал об отношениях с бывшими женами Евгенией Феофилактовой и Викторией Романец. По его словам, прошлые возлюбленные не держат зла друг на друга и спокойно пережили разрыв.

«С обеими женами у нас хорошее общение. Девчонки счастливы, каждая по-своему, нам нечего делить», — приводит его слова StarHit.ru.

Теперь у звезды телестройки новая красавица. Ею оказалась стилист причесок Яна Герштейн. Кстати, она живет в другом городе и растит дочь. К нашему герою девушка часто приезжает и живет в его квартире. Эти трудности не смущают бывшего участника шоу, ведь сам Гусев признался, что «пропал» в Яне и испытывает к ней серьезные чувства.

Напомним, что Вика и Антон сообщили о расставании в конце апреля. Как рассказывала сама Романец, разрыв случился из-за измены Гусева. Она нашла его переписку с коллегой, в ней были недвусмысленные намеки и романтические эмодзи.

«Для меня это предательство. Я сама бы так не поступила! И не факт, что эта девушка — менеджер Антона. Может, она так была записана в телефоне для отвода глаз. Но менеджеры не шлют друг другу сердечки в два часа ночи. Я увидела это, а Антон дрожащими руками отобрал у меня телефон», — признавалась Романец.

Она также отметила, что не будет рожать от Антона, как это сделала его бывшая жена Евгения, подарившая избраннику сына. Девушка попросила поклонников не расстраиваться из-за их разрыва. Звезда многое поняла для себя и назвала поступок Гусева его выбором. Как писал 5-tv.ru, Романец простила измену.

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