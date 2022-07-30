Бывший муж Гагариной объявил о поисках новой жены и получил предложение
Игорь Рязов 11
Бывший муж Полины Гагариной заявил о готовности снова жениться
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Фотограф Дмитрий Исхаков заявил о готовности жениться в соцсетях. На поступавшие вопросы он реагировал с юмором, пообещав возможной избраннице носить сандалии с носками.
Бывший муж Полины Гагариной объявил в соцсетях о готовности снова жениться. Вскоре Дмитрий Исхаков получил интересное предложение, которое его, похоже, заинтересовало.