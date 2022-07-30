Бывший муж Гагариной объявил о поисках новой жены и получил предложение Сегодня, 1:23 Игорь Рязов 11 11 Бывший муж Полины Гагариной заявил о готовности снова жениться

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фотограф Дмитрий Исхаков заявил о готовности жениться в соцсетях. На поступавшие вопросы он реагировал с юмором, пообещав возможной избраннице носить сандалии с носками.