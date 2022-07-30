Задержаны руководители хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА
Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Задержаны руководители хостела на юге Москвы, при пожаре в котором погибли восемь человек. Об этом сообщили в столичном СК.
«Задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски», — рассказали в ведомстве.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинения, после чего суд примет решение о мере пресечения.
Уточняется, что наиболее вероятной причиной пожара считается неисправность электропроводки. Точно это будет установлено после экспертиз и опроса всех свидетелей и очевидцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сгоревший хостел принадлежит фирме «Мосмед», а она — бизнесмену Рауфу Миронову и его дочери Элеоноре. Примечательно, что по документам это вовсе не гостиница, а медицинская организация.
Всего месяц назад в сгоревшем заведении была проверка. Выявили десятки нарушений пожарной безопасности. Там не нашли ни огнетушителей, ни противодымной вентиляции, а эвакуационные пути были завалены.
Telegram / skmoscowgsu
Telegram / skmoscowgsu
Telegram / skmoscowgsu