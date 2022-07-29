Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Почта России» прокомментировала новость об утечке данных 10 миллионов клиентов

Эмилия Малинина 29
«Почта России» прокомментировала новость об утечке данных 10 миллионов клиентов

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Отмечается, что безопасности и репутации граждан ничего не угрожает.

В сети появилась новость о серьезной утечке данных пользователей «Почты России». В открытый доступ якобы утекли данные десяти миллионов граждан, номера телефонов, адреса, ФИО отправителей и получателей, а также дата и время отправлений.

«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за „пробный“» — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что доступа к другим записям у хакеров нет. Обнародованная ими информация не содержала банковских данных, поэтому безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает. Служба безопасности ограничила доступ к скомпрометированному аккаунту и проанализировала уровень безопасности по всем вероятным вариантам доступа.

В том числе Роскомнадзор потребовал у «Почты России» детальную информацию по поводу вероятной утечке персональных данных пользователей компании. Ранее агентство URA.RU сообщало, что утекли данные десяти миллионов пользователей.

Недавно 5-tv.ru писал о предупреждении Минфина о мошенниках, собирающих данные россиян под видом опросов.

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