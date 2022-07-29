Ренату Литвинову жестко раскритиковали актеры в Таллине: «Не по пути»

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Стоимость билетов на постановку неприлично завышена, считают эстонские артисты. Такими темпами знаменитость не соберет и половины зала, добавляют они.

Эстонские актеры негодуют из-за деятельности актрисы Ренаты Литвиновой в Таллине. Артистка покинула родину после начала спецоперации по защите Донбасса и теперь старается реализоваться в Европе.

Русские поклонники разочаровались в Ренате и обвинили ее в предательстве. Она же в это время принимала участие в показах известных модных домов во Франции и продвигала свои дизайнерские работы. Судя по всему, возвращаться актриса не планирует. Недавно она направилась в Таллин и представила эстонской публике новую пьесу «Кактус». О своем театральном монологе звезда рассказала в соцсетях.

Однако пользователи сети начали активно обсуждать предстоящую постановку. Темой для дискуссий стала цена билетов на представление — от 250 до 600 долларов. По таллинским меркам это баснословная сумма для похода в театр. Высокая стоимость мест возмутила также и актеров местного Русского театра.

«Я уважаю Ренату Литвинову как режиссера, как актрису, видела ее на сцене, и она произвела на меня положительное впечатление, но сейчас на ее спектакль я не пошла бы и за пять евро. После 24 февраля я отписалась от аккаунтов многих творческих людей из России, в том числе и от Литвиновой. Мне не по пути с такими людьми, они мне просто не интересны. Многие сбежавшие россияне решили пока суд да дело сделать карьеру или заработать денег в Европе», — приводит StarHit.ru слова актрисы Анны Сергеевы-Марвиной.

Коллега по цеху Татьяна Космынина тоже возмутилась высокой цене билетов. Она отметила, что даже она не может позволить себе настолько дорогой поход на мероприятие, поэтому очень сомневается, что Литвинова соберет много зрителей.

«Высокие цены — я, пожалуй, себе не смогу позволить посетить этот спектакль, но дай бог соберут зал», — заявила она.

Самая жесткая реакция оказалась у актера Виктора Маврина. Он отметил, что Рената никак не высказала свою позицию по поводу спецоперации на Украине, а просто уехала из России. Артист недоумевает, почему молчаливая звезда позволила себе улететь за границу и зарабатывать не на своей территории, учитывая нынешнее положение в мире.

«Главный вопрос в данном случае не в том, что цена на билет 200 или 600 евро, а в том, почему в принципе человек не высказавшийся, не выразивший внятно свою позицию, может сегодня приезжать в Эстонию зарабатывать», — отметил Марвин.

После начала февраля некоторые представители российского шоу-бизнеса покинули родину из-за политических разногласий. Такой поступок серьезно разочаровал как русских поклонников, так и знаменитых коллег по цеху. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ожидает «бежавших» из РФ звезд.