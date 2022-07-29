Фюзеляж импортозамещенного SSJ-NEW доставлен в Жуковский для испытаний в ЦАГИ

Фото, видео: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Успешное проведение ресурсных и летных испытаний позволит к концу 2023 года выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство.

Планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW переправлен в подмосковный Жуковский для проведения цикла испытаний на базе Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

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Поясняется, что планер и шасси будут многократно подвержены циклическим нагружениям, чтобы эксперементально обосновать назначенный ресурс в 54 тысячи летных часов. По результатам испытаний будут получены данные по усталостной прочности и эксплуатационной живучести планера, также планируется подтвердить соответствие конструкции требования авиационных норм

«Это уже второй фюзеляж SSJ-NEW, изготовленный в производственном центре корпорации „Иркут“ в Комсомольске-на-Амуре, он доставлен в Жуковский для прохождения цикла сертификационных ресурсных испытаний. Для нашего коллектива это событие примечательно еще и тем, что фюзеляж SSJ-NEW впервые покинул предприятие. Собранный ранее первый фюзеляж в настоящее время находится в цехе окончательной сборки и оснащается элементами импортозамещенных систем и агрегатов», — сказал гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

По его словам, он совершит первый полет в 2023 году, а также поучаствует в программе сертификационных летных испытаний. Успешное завершение ресурсных и летных испытаний к концу 2023 года позволит выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство.

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