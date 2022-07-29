Семья из Петербурга погибла в страшной аварии на Кубани

Фото, видео: Прокуратура Краснодарского края

В автомобиле в сторону юга ехали бабушка, дедушка и трое их внуков.

Семья с тремя детьми из Петербурга погибла в ДТП в Краснодарском крае в районе города Тимашевск. По данным 5-tv.ru, в лобовую на дороге столкнулись легковой Ford Focus и грузовая фура Mercedes с прицепом. От удара легковушку унесло в кусты.

«Прокуратурой Тимашевского района организована проверка по факту ДТП, произошедшего 29 июля примерно в 15.20. Автомобиль Ford Focus под управлением 60-летнего жителя Санкт-Петербурга, в котором также находилось его трое внуков в возрасте от семи до 13 лет, а также его супруга, выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП с фурой Mercedes», — сообщил 5-tv.ru представитель прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

Все, кто находился в легковушке, погибли на месте. На место выехал районный прокурор. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и устанавливают причину, по которой водитель Ford выехал на открытом участке дороги под грузовой автомобиль.