Психолог раскрыла, какие сказки идеально подходят для дошкольников

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Дети воспринимают рассказы в первую очередь по картинкам.

Сказки стоит подбирать согласно возрасту ребенка и объяснять их смысл. Тогда они не навредят несформированной детской психике. Какие рассказы стоит читать детям, посоветовала психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова.

«Для малышей до трех-четырех лет подойдут простые сказки — „Курочка Ряба“, „Теремок“, „Колобок“, где простые слова и незамысловатый сюжет. После четырех лет можно начинать читать детям волшебные сказки, где появляются добрые и злые герои. Эти сказки имеют простой сюжет, но злые персонажи описаны максимально просто. После прочтения сказки важно коротко обсудить содержание», — объяснила психолог в беседе с Газета.ру.

Одним из основных факторов в понимании ребенком сказки являются иллюстрации, так как детям очень важно видеть картинки, отметила Ольга Саломатова.

Ближе к шести годам психолог рекомендует знакомить детей со сказками, имеющими более сложный сюжет. К таким можно отнести — «Конек-горбунок», «Золушка», «Мальчик-с-пальчик» и так далее.

Необходимо выбирать тексты для детей, где убраны «кровавые» подробности оригинальной версии. Обязательным является обсуждение содержания сказки. Например, заострить внимание не на том, как Иванушку-дурачка царь хотел посадить на кол, а на том, что герой получил вознаграждение, так как был смелым и инициативным в отличие от братьев.

По мнению Саломатовой, сказки с разветвленным сюжетом или сложным содержанием стоит оставить для детей младшей школы.

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