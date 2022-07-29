New York Post: в США начался сильнейший финансовый кризис

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Серьезные масштабы проблемы признал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

В Соединенных Штатах начался сильнейший финансовый кризис, об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Градоначальник заявил, что масштабы проблемы даже трудно себе представить.

«Уолл-стрит рушится, и мы сейчас в таком финансовом кризисе, какой даже представить себе невозможно», — цитирует издание Адамса, выступившего на мероприятии некоммерческой организации Project Hospitality.

Однако, отмечается в статье, слова мэра резко контрастируют с утверждением президента США Джо Байдена. Так, днем ранее политик говорил, что экономика на правильном пути, а ее замедление связано с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) пытается снизить инфляцию.

Накануне Бюро экономического анализа Министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Это говорит о том, что американская экономика остается на спаде уже полгода.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что бывшие представители Республиканской и Демократической партий США создадут еще одну партию, которая должна вдохнуть новую жизнь в экономику страны.