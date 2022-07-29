Блэкаут в Берлине: власти ФРГ решили экономить и погрузили столицу во тьму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; 5-tv.ru

Госдолг страны приближается к историческому максимуму в 2,5 триллиона евро. А впереди зима, которая при рекордных ценах на газ может обернуться катастрофой.

И если Франция желтеет, то самая развитая страна Евросоюза Германия меркнет. Она первой в Старом свете сдалась под натиском рекордной инфляции и топливного кризиса. Госдолг страны приближается к историческому максимуму в 2,5 триллиона евро. А впереди зима, которая при рекордных ценах на газ может обернуться катастрофой.

Страна погружается во тьму как переносном, так и в буквальном смысле. В Берлине теперь каждый вечер — блэкаут. И как убедился наш корреспондент Николай Иванов, по многим улицам передвигаться приходится на ощупь.

Берлин погружается во тьму. Местные власти посчитали, что на подсветку 200 достопримечательностей уходит 40 тысяч евро в год. При том, что зарплата у канцлера Шольца — 30 тысяч евро в месяц. Но экономить решили на памятниках архитектуры. Теперь по Берлину лучше передвигаться с фонариком.

Вышло странно: здания, за которые отвечает Сенат — выключают. В коммерческих — круглосуточный Октоберфест. Знаменитую берлинскую телебашню видите? А рядом с ней — церковь святой Марии. Одна из самых старых готических церквей Берлина. Ее практически не видно в темноте. Власти на ней решили сэкономить.

Идем на музейный остров. В обычное время рай для любителей открыточных видов. Но все изменилось. Серой громадой нависает Берлинский собор. Подсвечен только вход и фрески. Больше повезло Старому музею. Кто точно ни разу не расстроился из-за темноты — это берлинские влюбленные.

«Вообще выглядит очень благородно. Мы шли сюда, видим, здания выглядят совершенно потрясающе, возвышенно. Это что-то эпохальное».

Не повезло берлинским паркам. Хоть глаз выколи. Мы в парке Люстгартен, который переводится, как парк удовольствий. На самом деле, это такое берлинское тусовочное место, здесь обычно бьет фонтан, люди играют на гитарах, веселятся. Но сейчас здесь опасно: вот кто-то забыл магнитофон, тапочки. Возможно, хозяин заблудился во тьме.

Бульвар Унтер-ден-Линден уже не тот. Потускнели фасады Цейхгауза, Старого дворца. Некоторые берлинцы о локальном конце света — узнают от нас.

«Вот, как раз выключили свет. О, мой Бог, я знаю это здание наизусть. Я даже не замечу, если его не будут подсвечивать. Берлин вообще темный город, в сравнении с другими большими городами. Это чтобы лучше спать!»

Пока главные достопримечательности переходят на темную сторону, Бундестаг будто живет в параллельной вселенной. А вот бундестаг на электричестве, похоже, не экономит. Каждый вечер с наступлением темноты здесь начинается шоу, посвященное истории парламентаризма. А ведь в радиусе километра почти и не осталось подсвеченных памятников.

Колонна победы в большом Тиргартене. Посвящена объединению Германии еще в XIX веке. Наверху — статуя Виктории. Мы бы хотели показать вам ее в полный рост. Но это невозможно. Темно. Поздние туристы в шоке.

«Мы сюда долго шли, чтобы увидеть колонну победы. Я бы хотел ее увидеть, если она еще здесь».

«Выглядит так, как будто что-то не так».

«На чем нужно экономить энергию?»

«Точно не на городе».

Заявленная экономия — 40000 евро. Правда, не сообщается, считали власти Берлина или нет, сколько потеряют на туристах, которые откажутся от ночных экскурсий.