Центр Лас-Вегаса затопило из-за муссонных ливней

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Гроза в городе ангелов продолжалась как минимум три дня. Вода буквально смыла некоторые улицы и дороги в США.

Центр Лас-Вегаса затопило в результате муссонных ливней. Гроза не прекращалась как минимум три дня.

Некоторые улицы и дороги буквально смывало бурлящими потоками. А штормовой ветер валил деревья и обрывал провода.

Непогода помешала сорвать джекпот посетителям местного казино. Дождь размыл крышу, и на любителей азартных игр полился настоящий водопад.

Вода вывела из строя часть оборудования. Людей попросили покинуть игорное заведение. Из-за ливня по всему Лас-Вегасу возникли перебои с электричеством. Без света остались более семи тысяч жителей.